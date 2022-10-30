ببدلة وكرافتة.. حكاية «العمري» أشيك سائق توكتوك في المنوفية

ببدلة وكرافتة يخرج أحمد العمري الملقب بأشيك سائق توكتوك بالمنوفية، لعمله كل يوم وهو ما أثار إعجاب الجميع وجعل الكثيرين يتحدثون عنه بكل إعجاب، مؤكدين أن الاهتمام بالزي أثناء العمل من ضروريات العمل.

قصة أشيك سائق توكتوك في المنوفية

وقال أحمد العمري أشيك سائق توكتوك، الذي لفت أنظار الجميع بارتدائه بدلة أثناء قيادته التوكتوك، والذي يقيم بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»: «فكرة البدلة جتلي لما حبيت أغير فكرة الناس عن سواقين التكاتك، الناس أحيانًا بيكونوا واخدين فكرة سيئة عن سواقين التكاتك، فطبعا أنا باجي من شغلي البس البدلة وانزل أسوق التوكتوك».

العمري: أنا موظف بالنهار وسائق باقي اليوم

وأضاف: «أنا بشتغل موظف، فبحكم شغلي أنا بكون لابس بدلة، باجي من شغلي أكمل بعد الشغل ابقى لابس زي ما أنا، ودي حاجة مختلفة بالنسبة للناس محدش بيعملها، وأنا حبيت أحافظ على برستيجي».

وأكمل أحمد العمري: «كان بيقابلني في الأول انتقادات، ولكن الحمد لله قدرت اتخطى المشكلة دي، كنت برد على الناس رد كويس وبضحك في وشهم، كنت بقابل شباب ماشيين مع بعض يبصولي ويضحكوا، وقابلت مرة واحد أول ما شافني قعد يضحك، اتعمدت إن أنا اقفله واقوله بتضحك على ايه، وكان رده عليا علشان أنت لابس بدلة وسايق توكتوك واحنا مش متعودين على النظام ده»..

واختتم أشيك سائق توكتوك في المنوفية: «هدفي الأول والأساسي كان تغيير فكرة الناس عن سواقين التكاتك، والحمد لله أنا ماشي بمبدأ أنت حر ما لم تضر، والحمد لله البدلة دي كانت سبب في زيادة رزقي؛ لأن الناس على الرغم من أنها بتنتقدني إلا أنهم بيحبوا يركبوا مع السواق المختلف اللي لابس بدلة».