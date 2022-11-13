«الداخلية» تضبط 47 قطعة سلاح ناري و110 قضايا مواد مخدرة في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء حيث تم ضبط 47 قطعة سلاح نارى بحوزة 38 متهم، و تنفيذ 51890 حكم قضائى متنوع.

110 قضية مواد مخدرة

كما قامت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط 110 قضية مواد مخدرة بإجمالى 116 متهم ضُبط خلالها الآتى، حيث تم ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,245 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 3,600 كيلو جرام).

وتم ضبط كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,617 كيلو جرام،ه كمية من مخدر الآيس وزنت 912 جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 810 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 300 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جرام.

وتم ضبط كمية من مخدر الإستروكس وزنت 190 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت (75 جرام).عدد (1481) قرص مخدر.

ضبط 11 متهم

و فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 11 متهم، فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (166) دراجة نارية مخالفة.فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (15705) مخالفة مرورية متنوعة.

أما فى مجال فحص السائقين تم فحص 46 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية (5) منهم.، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.