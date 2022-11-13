تصريف تراكمات مياه أمطار الإسكندرية من شوارع العجمي

تمكن رجال شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، من إنهاء أعمال شفط تراكمات مياه أمطار الإسكندرية التي تراكمت بمنطقة العجمي بعدما ضربت المدينة الساحلية بشكل غزير منذ فجر اليوم وحتى منتصف ظهر اليوم الأحد، بكثافة كبرى ولوقت مستمر نتج عنها تلك التجمعات.

ويأتي ذلك بعدما تجمعات كميات كبيرة من الأمطار في عدد من شوارع العجمي غرب الإسكندرية، سببت شللا في السيولة المرورية وحركة المواطنين.

الصرف الصحي: رفع تراكمات أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي تواجدت في مناطق تجمع مياه الأمطار بالعجمي، حيث تم رفع التجمعات في أغلب مناطق العجمي ويجرى العمل على المتبقي من تجمعات المياه.

صرف الإسكندرية: نتعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فورا

وأضاف «نافع» خلال تفقده رفع تجمعات أمطار الإسكندرية، أن مياه الامطار وصلت لغزيرة ببعض المناطق وتسببت ببعض التجمعات وعليه قامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور.

وأشار إلى استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

الخط الساخن للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة بالإسكندرية

وشدد على استمرار رفع حالة الطوارئ مع مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رسائل صفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».