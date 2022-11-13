سقوط أمطار على الإسكندرية وسيارات الصرف الصحي ترفع تراكمات المياه

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، سقوط أمطار متوسطة، وزادت شدتها لغزيرة في بعض المناطق.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بميدان زويل، وأمام الموقف التي ظهرت نتيجة لكثافة الأمطار على منطقة وسط المحافظة.

«نافع»: الأمطار وصلت لغزيرة في بعض المناطق

وقال «نافع»، إن الأمطار وصلت لغزيرة في بعض المناطق وتسببت في تجمعات مياه، وتعاملت معها معدات وسيارات الشركة على الفور، مؤكدًا استمرار تمركزهم في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عنها وعن المحطات.

رفع حالة الاستعداد

وكانت الشركة رفعت حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ، للتعامل مع المنخفض الجوي التي تمر به محافظة الإسكندرية، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار حالة الطقس.

وناشدت الشركة المواطنين، في بيان لها، اليوم، بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن «175»، أو عبر رسائل صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».