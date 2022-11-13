حالة الطقس في الإسكندرية.. أمطار غزيرة وتراكمات مياه بالطريق الصحراوي

شهدت حالة الطقس في الإسكندرية، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق منذ الفجر حتى منتصف ظهر اليوم، وكان آخرها غرب الإسكندرية منذ قليل، ما تسبب في تجمعات مياه على الطريق الصحراوي نتيجة كثافة الأمطار وطول مدتها، وعلى الفور عمل رجال الصرف الصحي على إزالة هذه التجمعات لتيسير حركة المرور.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، متابعة حالة الطقس في الإسكندرية لحظيا، حيث سقطت الأمطار فجرا على شرق ووسط الإسكندرية وجرت أعمال رفع تجمعات المياه بميدان زويل وأمام الموقف.

حالة الطقس في الإسكندرية.. أمطار غزيرة

واضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أن مياه الأمطار كانت غزيرة ببعض المناطق وتسببت في تراكمات، وقامت معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها على الفور، مؤكدا استمرار تمركز سيارات ومعدات الشركة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمعات للمياه فور حدوثها، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات.

تحذير مع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

وتبع حالة الطقس في الإسكندرية اليوم، تحذير محافظة الإسكندرية لجميع السائقين بضرورة السير بسرعة منخفضة على الطرق بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة الساحلية، فجر اليوم، حفاظا على سلامتهم وسلامة المارة.