غرفة السياحة: صلاحية باركود العمرة أسبوع من تاريخ مراجعة برنامج الرحلة

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة في الدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ صلاحية باركود العمرة بالنسبة للمسافرين لأداء مناسك العمرة هي أسبوع من تاريخ مراجعة برنامج العمرة على البوابة المصرية للعمرة، مشيرا إلى أنّه في حال مضي 7 أيام على إصدار الباركود وعدم السفر فإنّه لا يسمح للمواطن بالسفر إلا بعد الرجوع لوزارة السياحة وتحديث الباركود أو إصدار آخر.

وأضاف وحيد، لـ«الوطن»، أنّ الأيام الماضية شهدت قيام المطارات المصرية بإلغاء سفر مئات المصريين إلى المملكة العربية السعودية ممن يستلزم سفرهم الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، لعدم حصولهم على الباركود.

تأشيرات السعودية التى يلزمها الحصول على باركود بوابة العمرة

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار حددت تأشيرات السفر للسعودية التى يجب على الحاصلين عليها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، وهي «تأشيرة العمرة - تأشيرة زيارة السياحة - تأشيرة زيارة الفعاليات - تأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين - تأشيرة زيارة المضيف - تأشيرة الزيارة الشخصية»، لافتا إلى أنّه وفقا للقانون فإنه لا يمكن للحاصلين على تلك التأشيرات السفر للمملكة العربية السعودية دون وجود الباركود.

الإقبال على السفر للعمرة

وأشار إلى أنّ إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر نوفمبر الجاري، ما زال ضعيفا حتى الآن بالرغم من انخفاض أسعار برامج العمرة، خلال الشهر الجاري، بنحو 2000 جنيه عن الشهر الماضي، موضحًا أنّ السبب الرئيسي لانخفاض أعداد المسافرين للعمرة خلال شهر نوفمبر الجارى،هو أن الشهر الجاري ليس من أشهر الذروة التي يقبل المصريين على السفر بها بكثرة لأداء مناسك العمرة.

وأوضح وحيد أنّ أعداد المصريين المسافرين للعمرة ستبدأ فى الإرتفاع خلال أشهر رجب شعبان رمضان المقبلين، مشيرا إلى أنّ العدد الإجمالي للمعتمرين المصريين نهاية موسم العمرة الجاري سيتجاوز 400 ألف معتمر إذا ما سارت وزارة السياحة والآثار في منحها تأشيرات العمرة لشركات السياحة حتى نهاية الموسم وفقا لما هو معمول به حاليا، وهو منح كل شركة سياحة منظمة للرحلات 40 تأشيرة عمرة كل شهر.