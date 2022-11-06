عاجل.. عضو «غرفة السياحة»: انخفاض 2000 جنيه بأسعار برامج العمرة خلال نوفمبر

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن تراجع الطلب على السفر للعمرة خلال الشهر الجاري أدى لانخفاض أسعار برامج العمرة مقارنة بالشهر الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من زيادة سعر الريال السعودي مؤخرا وارتفاع قيمة تذاكر الطيران إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن سياسة العرض والطلب وضعف الإقبال على السفر لأداء العمرة خلال شهر نوفمبر الجاري أدى لانخفاض سعر برامج العمرة حاليا.

زيادة المسافة بين سكن المصريين والمسجد الحرام

وأرجع في تصريح لـ«الوطن»، انخفاض سعر برامج العمرة خلال الشهر الجاري إلى أن العديد من الشركات لجأت أيضا لزيادة المسافة بين مساكن إقامة المعتمرين المصريين والحرم المكي لأكثر من 1000 متر بعد أن كانت لا تتجاوز الـ 500 متر خلال الشهر الماضي، موضحا أن إتاحة وزارة السياحة والآثار لكل شركة منظمة للعمرة 40 تأشيرة عمرة شهريا كحد أدنى أدى إلى تقليل سعر تكلفة البرامج.

أسعار برامج العمرة خلال نوفمبر

وأضاف أن أسعار برامج العمرة خلال الشهر الجاري انخفضت بنحو 2000 جنيه عما كانت عليه خلال الشهر الماضي، موضحا أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي والذي تبلغ مدته 15 يوما تتراوح حاليا ما بين 23 إلى 28 ألف جنيه، بعد أن كان متوسط أسعار تلك الرحلات الشهر الماضي يتراوح ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أنه من المتوقع ألا يزيد عدد المسافرين للعمرة خلال الشهر الجاري على 30 ألف معتمر بالمقارنة بنحو 60 ألف مصري أدوا العمرة خلال أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين تبدأ في الارتفاع بداية من الشهر المقبل على أن تصل إلى الذروة خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2023.