زيادة مسافة السكن وتقليل مدة البرنامج.. خطط شركات السياحة لتقليل أسعار برامج العمرة

لجأت العديد من شركات السياحة لاستخدام بعض الطرق لعدم زيادة أسعار برامج العمرة بعد زيادة سعر الريال السعودى مؤخرا، وقال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة ولتقليل تكلفة برامج العمرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا ستستخدم العديد من الآليات لعدم رفع الأسعار خلال الشهور المقبلة.

وأضاف لـ«الوطن» أن من أهم الوسائل التي ستستخدمها الشركات لعدم زيادة أسعار برامج العمرة، لافتا إلى أن تلك الوسائل تتمثل فيما يلي :

- زيادة المسافة بين مساكن المعتمرين المصريين والحرم المكى لتكون أكثر من 1000 متر وذلك لتقليل التكلفة علما بأن ضوابط وزارة السياحة تسمح بتسكين المعتمرين المصريين بحد أقصى 3 كيلو متر من الحرم المكي.

- تقليل مدة برنامج العمرة المستوى الاقتصادى من 15 يوما إلى 10 أيام بحد أقصى.

- التوسع في التعامل مع شركات الطيران الخاصة والتي تكون أسعار تذاكرها أقل.

- زيادة مدة الإقامة بفنادق مكة داخل برنامج العمرة بالمقارنة بالإقامة بفنادق المدينة المنورة.

55 ألف مواطن أدوا العمرة خلال شهر أكتوبر

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال شهر نوفمبر الجاري ستكون أقل بكثير مما كانت عليه خلال شهر أكتوبر المقبل والذي سافر خلاله لأداء العمرة أكثر من 55 ألف معتمر، لافتا إلى أن نسب الإقبال على السفر للعمرة سترتفع بداية من شهر يناير المقبل.

أسعار العمرة هذا العام أقل من الموسم الماضي

وأوضح أن متوسط أسعار برامج العمرة الاقتصادية حاليا تتراوح ما بين 25 إلى 27 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الأسعار تعتبر أقل من أسعار برامج العمرة خلال العام الماضي والذى اقتصر فيه أداء المصريين للعمرة على أشهر رجب وشعبان ورمضان.