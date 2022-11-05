«شركات السياحة»: أسعار برامج العمرة هذا العام أقل من الماضي

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والنائب السابق لرئيس مجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بالرغم من الزيادات التي طرأت على أسعار برامج العمرة بعد وضع سعر مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلا أن أسعار برامج العمرة هذا العام بعد الزيادة أقل من أسعار برامج العمرة العام الماضي.

أسعار العمرة العام الماضي بدأت من 28 ألف جنيه

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن» قائلا «أسعار برامج العمرة خلال العام الماضي بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي يبلغ مدتها 15 يوما بدأت من نحو 28 ألف جنيه، بينما أسعارالعمرة خلال الشهر الجاري ومع ارتفاع سعر الريال السعودي فقد بدأت من نحو 23 ألف جنيه بتراجع أكثر من 5 آلاف جنيه عن العام الماضي».

عدد تأشيرات العمرة العام الماضي بلغت 60 ألفا

ولفت باسل إلى أن السبب الرئيسي لتراجع أسعار العمرة هذا العام بالمقارنة بموسم العمرة الماضي يعود إلى أنه تم تخصيص نحو 60 ألف تأشيرة عمرة فقط الموسم الماضي، في مقابل أن هذا الرقم تم تنفيذه فقط خلال شهر أكتوبر الجاري.

وأشار باسل إلى أن أسعار برامج العمرة خلال الشهر الجاري شهدت زيادة تتراوح ما بين 15 إلى 20% عن أسعار برامج العمرة التي تم تسويقها خلال شهر أكتوبر الجاري والتي تراوحت ما بين 20 إلى 27 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التى يبلغ مدتها نحو أسبوعين.

وأوضح باسل أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها غالبية دول العالم ومن بينها مصر تتطلب قيام شركات السياحة بوضع حلول خارج الصندوق لتقليل أسعار برامج العمرة مثل اللجوء لتقليل عدد أيام البرنامج وإلغاء بعض الخدمات غير الضرورية التي يشملها برنامج العمرة، موضحا أن نحو 80% من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة ستنظم البرامج الاقتصادية، فيما ستنظم الشركات الباقية برامج عمرة فئة 4 و5 نجوم.

يشار إلى أن موسم العمرة العام الماضي اقتصر فقط على أشهر رجب وشعبان ورمضان، حيث تم تخصيص 20 ألف تأشيرة عمرة بكل شهر من الـ 3 أشهر.