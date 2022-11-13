محافظ أسيوط يعلن دعم قطاع الطب البيطري بـ 31 جهاز سونار

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعم قطاع الطب البيطري بالمحافظة، بعدد 31 جهاز سونار من وزارة الإنتاج الحربي لتجهيز الوحدات البيطرية المنشأة ضمن المجمعات البيطرية الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، وذلك لتقديم خدمات تنشيط التلقيح الاصطناعي للحيوانات بعد الكشف عليها وفحصها بتقنيات حديثة باستخدام أحدث الأجهزة اللازمة للفحص والتشخيص الدقيق.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لها والعمل على زيادة إنتاجيتها وتنمية الموارد الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

الكشف والتشخيص والفحص التناسلي

وثمن محافظ أسيوط، في بيان له، جهود الدولة في توفير الأجهزة ذات التقنيات الحديثة للمساعدة في أعمال الكشف والتشخيص وإجراء المسح والفحص التناسلي لإناث الماشية وتنشيط التلقيح الصناعي وتحسين السلالات، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على المضي قدمًا في تنفيذ جميع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن جاري تنفيذ عدد 35 مجمعا زارعيا وتضم وحدات بيطرية بتكلفة تصل إلى 259 مليون جنيه.

التلقيح الصناعي

من جانبه، أوضح الدكتور علي عبدالفتاح، وكيل مديرية الطب البيطري ومدير إدارة التلقيح الاصطناعي، إن المديرية تسلمت من وزارة الانتاج الحربي 31 جهاز سونار لتوزيعها على الوحدات البيطرية بقرى حياة كريمة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذه التكنولوجيا الحديثة للمساعدة في الفحص التناسلي لإناث الماشية وتنشيط التلقيح الاصطناعي.

تنمية الثروة الحيوانية

وأكد على استمرار الجهود في دعم وتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدًا سعي المديرية تحت قيادة الدكتور ممدوح بداري، مدير المديرية، على تدريب أكبر عدد من الأطباء على استخدام هذه الأجهزة وصيانتها، والتي تعد طفرة في الطب البيطري على مستوى المحافظة.