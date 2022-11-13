محافظ أسيوط يبحث طرح عدد من المراسي النيلية للإيجار في مزاد علني

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مرسى «الهابي دولفين» التابع لمشروع العبارات النهرية، ومرسى «الداون تاون» التابع للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، لتفعيل سبل الاستفادة منها وطرحها للإيجار عن طريق المزاد العلني لتعظيم الاستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية، ضمن خطة المحافظة، وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

الاستفادة من أصول المحافظة

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ومسئولي الشئون المالية والشئون القانونية بالديوان العام، لبحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة، وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة، موجهًا بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار المحافظة رقم 374 لسنة 2020 لخدمة الصالح العام.

يأتي ذلك بالإضافة لضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول التابعة للمحافظة والعمل على تعظيم العوائد من هذه الأصول والاستفادة منها في زيادة إيرادات المحافظة، عن طريق الاستغلال الأمثل لتلك الأصول والإمكانات المتاحة بالمراكز والأحياء، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

ترشيد الإنفاق في قطاعات المحافظة

كما وجه «سعد» بضرورة ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام وتحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على الموطنين.