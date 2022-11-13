سلاسل تجارية بالإسكندرية توفر أكياسا قماشية بدلا من البلاستيك حفاظا على البيئة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، توفير سلاسل المحلات التجارية الكبرى بالإسكندرية، مجموعة من الأكياس القماشية البديلة عن الأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة تزامنا مع فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

أكد محافظ الإسكندرية، أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية والعمل الجاد لإنجاح مبادرة «الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية»، التي أطلقتها عروس البحر المتوسط بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وفي إطار تفعيل إجراءات الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

حملات توعوية لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية

وشدد «الشريف»، على تكثيف الحملات التوعوية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية والتي تشكل بشكل سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.

أكياس قماشية بدلا من البلاستيكية في الإسكندرية

وفي إطار المشاركة المجتمعية، شاركت عدد من سلاسل المحلات الكبرى وعلى رأسها كارفور هايبر، ومترو ماركت، وذلك من خلال توزيع عدد من بدائل الأكياس الصديقة للبيئة بالإضافة إلى عمل حملات توعية للمواطنين وتشجيعهم على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.