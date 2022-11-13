باحثة بالاقتصاد الدولي: مصر وقعت اتفاقيات مهمة في مؤتمر المناخ

قالت الدكتورة سمر عادل الباحثة بالاقتصاد الدولي، إن المناخ جزء أساسي من اقتصاديات البيئة، التي بدأ الاهتمام بها منذ انطلاق الثورة الصناعية التي حفزت عملية الإنتاج المستمر، وهو ما كان له مردود سلبي على البيئة.

مصر تدشن العديد من الاتفاقات الهامة بـCOP 27

وأضافت «عادل» في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية والصين، كان لها النصيب الأكبر من الانبعاثات الكربونية التي أثرت بالسلب على البيئة، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ cop 27 تضمن العديد من الاتفاقيات التي تم تدشينها، كالاتفاقيات الخاصة التي عقدتها مصر بقطاع المياه والغذاء والطاقة لدعم إقامة المشروعات الهامة.

الأزمة الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية الأمن الغذائي

وأوضحت الباحثة بالاقتصاد الدولي، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أبرزت أهمية الأمن الغذائي باقتصاديات الدول، مشيدة بإبراز هذه النقطة بمؤتمر المناخ، لافتة إلى أهمية توقيع مصر والسعودية مذكرة تفاهم بمجال الكهرباء والطاقة الجديدة، إذ أن مصر تعمل بالسنوات الأخيرة لتكون مركزا إقليميا للطاقة ومنها الكهرباء.

مصر تمثل حلقة ربط بين الدول العربية والأفريقية بأوروبا

وأشارت إلى أن مصر ستمثل حلقة وصل تربط بين الدول العربية والدول الأفريقية بالقارة الأوروبية، وهو ما يعزز الوجود الإقليمي والعالمي لمصر، لافتة إلى أن تكلفة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة أكبر من المشروعات الأخرى، إلا أن المستقبل سيشهد نمو الاقتصاد المصاحب للبيئة.