معرض «تراثنا» بالمنطقة الخضراء يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية، على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرص التسويقية لمنتجات مشروعاتهم.

ويشارك في المعرض عدد من أصحاب المشروعات اليدوية والمنتجات التراثية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية، لعرض منتجاتهم الصديقة للبيئة على وفود وضيوف المؤتمر.

وقام لفيف من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلس النواب إضافة إلى العشرات من وفود الدول الأجنبية المشاركة في قمة المناخ، بزيارة المعرض، إذ أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها ومراعاتها للمعايير البيئية.

تجربة مصر في إحياء الحرف اليدوية والتراثية

ويأتي تنظيم جناح معرض تراثنا بهدف إطلاع الوفود الدولية المشاركة على تجربة مصر في إحياء الحرف اليدوية والتراثية ومساعدة أصحابها على الوصول لمنتجات متميزة تراعى الاشتراطات البيئية في تصنيعها كما تعتمد على إعادة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة في المجتمعات المحلية في تصنيع منتجات متنوعة مثل الخوص والفخار والخزف.

وتعتبر مشاركة أصحاب هذه المشروعات في هذه المناسبات المحلية أو الدولية أحد الآليات التي يعتمد عليها الجهاز لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني عن طريق تطوير منتجاتهم والارتقاء بجودتها ومساعدتهم على التصدير منتجاتهم مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع ويسهم في توفير فرص عمل وتحسين المستويات الاقتصادية خاصة للشباب والفتيات وهو ما يتفق مع أهم أهداف رؤية مصر 2030.