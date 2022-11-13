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مؤسسة «حياة كريمة»: أهداف مؤتمر المناخ تتطابق مع مبادئ المبادرة

الدكتورة ندى الدمياطي: نستهدف تعريف العالم بالمبادرة عبر COP27

كتب:

هاجر عمر
11:15 ص | الأحد 13 نوفمبر 2022
الدكتورة ندى الدمياطي رئيس قسم القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة

الدكتورة ندى الدمياطي رئيس قسم القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة

قالت الدكتورة ندى الدمياطي رئيس قسم القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة لها دور كبير في مؤتمر المناخ COP27، إذ أن لديها جناح، إضافة إلى المشاركة بالعديد من الندوات خلال فعاليات المؤتمر على مدار أسبوعين.

أهداف COP27 تتطابق مع مبادئ حياة كريمة 

وأضافت «الدمياطي» في حوار على هامش مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، في تقرير مذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن الهدف من انعقاد المؤتمر يتطابق تمامًا مع المبادئ السامية لمبادرة حياة كريمة.

«حياة كريمة» تستهدف تعريف العالم بالمبادرة عبر COP27

وأوضحت رئيس قسم القطاع الطبي، أن مؤسسة حياة كريمة تستهدف تعريف العالم أجمع بالمبادرة من خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ، إذ أنها مبادرة موجهة إلى 60 مليون مواطن، لافتة إلى أن هذا العدد كبير جدًا على أن تشمله مبادرة واحدة.

جائزة أفضل قرية بيئية لـ «فارس»

وأشارت إلى أن تبطين الترع الذي قامت به المؤسسة بقرية فارس، على سبيل المثال، حصلت به على جائزة الأسبوع الماضي، كأفضل قرية بيئية.

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بقلم هاجر عمر