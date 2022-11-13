«تعليم كفر الشيخ» يوجه الطلاب والمعلمين بالمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدداً من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، اليوم الأحد، منها مدرسة الحدود للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، وتابع العملية التعليمية بالفصول الدراسية، وحاور الطلاب في عدد من الموضوعات منها مؤتمر المناخ، كما ناقشهم في عدد من الموضوعات الدراسية.

الاهتمام بالمساحات الخضراء

وتفقد وكيل الوزارة، المعامل والمكتبة، ووجه الطلاب والمُعلمين بالتسجبل في المشروع الوطني للقراءة، واستكمال الفهرسة الإلكترونية بالمكتبة، والاهتمام بنظافة المدرسة وبالمساحات الخضراء وزراعة الأشجار.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المشروع الوطني للقراءة للعام 2022 - 2023 يستهدف التوعية بأهمية القراءة، وتشجيع طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمؤسسات التعليمية المعتمدة والجامعات والمُعلمين على القراءة، حيث يُتاح التسجيل حالياً في المشروع، مؤكداً أن عدد من طلاب المدارس بالمحافظة حقق مراكز على مستوى الجمهورية، ويجب الاستمرار في المشاركة للحفاظ على ما حققه الطلاب خلال العامين السابقين.

المشروع الوطني للقراءة

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أطلقت النسخة الثالثة من المشروع الوطني للقراءة، الذي يقوم على أربعة أبعاد هي المنافسة بين الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية على لقب «الطالب المثقف»، أو المنافسة في القراءة بين طلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، أو المنافسة في القراءة بين المُعلمين على لقب «المُعلم المثقف»، أو المنافسة بين المؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تسجيل جميع الطلاب الراغبين بجميع المدارس الحكومي والخاص لكافة المراحل التعليمية سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي العام والفني، بواسطة أخصائي المكتبات على موقع المشروع الوطني للقراءة، كما سيُتاح التسجيل لجميع المُعلمين بجميع التخصصات والأخصائيين في المدرسة الراغبين في الاشتراك من خلال موقع المشروع.