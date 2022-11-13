رفع مياه الأمطار من مدن كفر الشيخ وغرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس «صور»

واصلت المراكز والمدن المطلة على البحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، رفع مياه الأمطار من الشوارع والطرق السريعة، بعد هطول أمطار غزيرة أمس السبت.

انعقاد غرفة عمليات

وتابع أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع مياه الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المدينة والقرى أمس السبت، فضلاً عن استمرار انعقاد غرفة عمليات لمتابعة الطقس السيئ على مستوى المركز.

كما تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والانتهاء من سحب كافة مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة، والتأكيد علي استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات الأمطار، والتنبيه علي استمرار العمل علي مدار اليوم، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال مسح وتصريف مياه الأمطار بشوارع المدينة، فضلاً عن تسليك الصفايات، ومسح الشوارع من مخلفات الأمطار، ورفع مياه الأمطار بأماكن تجميعها.

متابعة حالة الطقس

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلف بمتابعة غرفة العمليات برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والمديريات المتعددة، لحالة الطقس، والتواصل الفوري في حالة هطول الأمطار، لتوجيه معدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب، لرفع المياه، أولاً بأول.