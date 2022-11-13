استقرار سعر قنطار القطن في الشرقية عند 4165 جنيها

استقر سعر قنطار القطن في محافظة الشرقية، اليوم الأحد، عند سعر 4165 جنيها، بعد آخر مزاد علني عقد في محلج أبو الأخضر بمركز الزقازيق، على مستوى الحلقات التسويقية في مراكز المحافظة، بحضور شركات تجارة الأقطان ومنظومة التداول على بيع القطن، إذ ارتفع سعر قنطار القطن في المزاد العلني الخامس لنحو 265 جنيها في القنطار الواحد.

وقال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام مديرية الزراعة في الشرقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن سجل 4165 جنيها بواقع زيادة بلغت 265 جنيها في القنطار الواحد، لافتا إلى أنها زيادة مبشرّة لمواصلة ارتفاع سعر قنطار القطن في المزادات المقبلة، ما يعود بالنفع على المزارع.

زيادة سعر قنطار القطن 265 جنيها

وأشار «نصير» في حديثه لـ«الوطن»، أن محافظة الشرقية انتهت من جني محصول القطن بالمساحة الحقلية التي تم حصرها من قبل مديرية الزراعة بقيمة 56117 فدانا، لافتا إلى أن آخر سعر لقنطار القطن سجل 4165 جنيها، بينما سجل آخر سعر لقنطار القطن في المزاد العلني قبل الآخير بقيمة 3900 جنيها.

وحظت محافظة الشرقية بزراعة قطن طويل التيلة من صنف جيزة 94 بمساحة كلية 56 ألف و117 فدانا، وكان المزارعون أقبلوا في موسم الزراعة على زراعة 20 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، وذلك حسبما أوضحوا لـ«الوطن» أن الدولة تواصل دعمها للفلاح بمدّه بالتقاوي والاسمدة والارشاد الزراعي، فضلا عن تسويق القطن وبيعه بأعلى سعر.

مواقع ارتفاع سعر قنطار القطن بالشرقية

واختتم أن التداول على بيع القطن من خلال عقد المزادات العلنية ما زال مستمرا لبيع كمية المحصول كاملة، لافتا إلى أن سعر قنطار القطن بلغ 4165 جنيها في المزاد العلني الخامس وكان الأخير الذي انعقد بالمحافظة، لافتا إلى أن سعر قنطار القطن متراوح ما بين 4300 جنيها و4165 جنيها، ومن المتوقع ارتفاع سعره لاحقا في المزادات العلنية المقبلة.