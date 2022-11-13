ختام دورة «استراتيجيات التعلم» لأعضاء هيئة تدريس جامعة سوهاج

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوهاج دورته التدريبية عن «استراتيجيات التدريس والتعلم»، والتي استهدفت المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في بيان له، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابيا نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة التي تشجع التعلم وتحقق الأهداف التدريسية.

أهداف البرنامج التدريبي

وأضاف رئيس جامعة سوهاج أن البرنامج التدريبي ناقش أهم الأساليب والأنشطة التدريسية والأهداف الملائمة لتحقيقها، وإكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها.

10 ساعات تدريبية مدة البرنامج

وقال الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، إن البرنامج التدريبي نفذ بنظام التدريب المباشر على مدار يومين بمعدل 10 ساعات تدريب مباشر، شاملة العديد من الأنشطة والأساليب التدريبية، حيث ضم العديد من الأهداف التفصيلية أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، لافتاً إلى أن المشاركين قاموا بعمل محاكاة لتطبيق الأساليب المختلفة وتم تقييمها، وذلك عن طريق المحاضرات والعروض وورش العمل والمحاكاة وغيرها.

تقييم البرنامج التدريبي

وأضاف «محمود» أنه تم تقييم أثر البرنامج التدريبي أثناء التدريب بعمل الاختبارات القبلية والبعدية والملاحظة والاستبانات، وتقييم جميع عناصر العملية التدريبية شاملة المدرب والمتدرب والمادة العملية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.

وحاضر في البرنامج التدريبي الدكتور خالد عبد اللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتورة نادية محمد علي، رئيس قسم الإدارة بكلية التمريض ومديرة المعهد الفني للتمريض بالجامعة.