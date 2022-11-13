جامعة سوهاج تنظم ندوة عن التغيرات المناخية تزامنا مع مؤتمر «COP27»

نظمت جامعة سوهاج ندوة توعوية للطلاب حول تأثير التغيرات المناخية، بحضور الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبداللطيف عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خلف علي همام، القائم بعمل عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

مواجهة تداعيات التغيرات المناخية

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، في بيان له، أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها مواجهة تداعيات قضية التغيرات المناخية بشكل أكثر فاعلية وتقليل أثرها على الإنتاج الزراعي، وهذا ما يشهده العالم من فعاليات خلال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، مضيفا أنه يتم تنفيذ عدد من الندوات بمختلف كليات الجامعة للتوعية بتلك القضية، واستعراض جهود الدولة في النهوض بالوعي البيئي والمناخي من خلال قطاعات الجامعة المختلفة.

تنمية وعي الطلاب

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أنه من الضرورة تبني طرقًا إبداعية وابتكارية في تنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية، وترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب، لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة.

ممارسات زراعية جديدة

وأشار الدكتور خالد عبد اللطيف إلى أن مصر تواجه تحدياً كبيراً في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية، والتي يأتي على رأسها قطاع الزراعة، مؤكداً على ضرورة تطبيق ممارسات زراعية جيدة مناسبة للتغيرات المناخية، وترشيد استخدام الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة ورفع الوعي بقضية التغيرات المناخية.

دور الكلية في التعريف بالتغيرات المناخية

ومن جانبه، أوضح الدكتور خلف همام في كلمته، أن الكلية تقوم بتوعية طلابها بدورهم في التعريف بالتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة البيئية مستقبلاً، والتغلب على التغيرات المناخية بزراعة الأصناف والهجن المتحملة لدرجات الحرارة المرتفعة، وتعديل مواعيد الزراعة ومكافحة الآفات والإرشاد الزراعي للمزراعين، وتوضيح كيفية التغلب على أثر التغيرات المناخية على الإنتاج النباتي والحيواني في دولتنا الحبيبة مصر.

وخلال كلمته بالندوة، استعرض الدكتور محمد توفيق، القائم بعمل عميد كلية الآداب، أهمية التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وكيفية تقليل الانبعاثات والتي تؤدي إلى تقليل الاحتباس الحراري، ما ينتج عنه تقليل أثر التغيرات المناخية، إلى جانب أهمية المحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء.