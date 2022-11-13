افتتاح مدرسة ثانوية في أبو حمص ضمن مشروعات «حياة كريمة» بالبحيرة

افتتحت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم، مدرسة أبو حمص الثانوية الزراعية ضمن مشروعات «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بنطاق مركز أبو حمص.

مبادرة «اتحضر للأخضر»

كما تابعت نائب محافظ البحيرة فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اتحضر للأخضر»، حيث قامت بزراعة شجرة بالمدرسة انطلاقا لزراعة 3000 شجرة ضمن 10 آلاف شجرة.

يذكر أن هذه الأشجار جاءت تبرع من أحد رجال الأعمال ومقرر استلامها ليتم توزيعها على مدارس أبو حمص خلال الفترة القادمة.

زراعة 50 ألف شجرة في البحيرة

وذكرت الدكتورة نهال بلبع أن محافظة البحيرة شهدت زراعة أكثر من 50 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة اتحضر للأخضر، والتي تستهدف نشر الوعي البيئي وتوعية المواطنين.

كما أشارت أن تلك المبادرة تساهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات، وحثت المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتي تأتي بالتزامن مع مؤتمر المناخ Cop27 الذي تستضيفه مصر حاليا في شرم الشيخ.