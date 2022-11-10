«اتحضر للأخضر».. مبادرة بيئية لطلاب المدارس: فهمنا يعني إيه قمة مناخ

جاءت التغيرات المناخية حاضرة في ذهن طلاب المدارس، حتى الصفوف الأولى الابتدائية، ليبتكر كل منهم عبارة مهمة بشأن الحفاظ على البيئة، يدونها في لافتة صغرة ضمن نشاط مدرسي، وهو ما طبقته مدرسة النيل بالقاهرة، انطلاقًا من استضافة مصر لقمة المناخ في مدينة شرم الشخ وغرس القيم البيئية ونشر الوعي للحفاظ على البيئة.

الدكتورة إيلارية عاطف، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، استطاعت أن تطوع كل ما يتعلق بشرح جغرافيا مصر والتي تشمل الطقس والمناخ لنشاط بيئي له علاقة بكل ما يدور حول الطالب من أحداث مناخية مهمة: «شرح أي درس يجب ألا يخلو من النشاط وقررنا في مدرستنا توجيه الأنشطة للبيئة عشان الطالب يكون على دراية بكيفية الحفاظ عليها».

غرس القيم البيئية ونشر الوعي البيئي لدى الطلاب

مبادرات متنوعة نظمتها الدكتورة إيلارية عاطف، بحسب ما روته لـ«الوطن»، تسهم بشكل كبير في غرس القيم البيئية ونشر الوعي البيئي لدى الطلاب: «زي ما فيه قيم أخلاقية فيه قيم بيئية دورنا كمعلمين ننميها لدى الطلاب»، أهمها حملة «اتحضر للأخضر».

طبقت إيلارية عاطف، حملة «اتحضر للأخضر» في مدرسة، من خلال قيام الطلاب بعمل لافتات تحث على الحفاظ على موارد البيئة وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو استغلال مصادر الطاقة النظيفة، لم يقتصر الأمر على اللافتات بل اهتم الطلاب بزرع بعض النباتات في جميع أنحاء المدرسة بما يسهم في لمواجهة التغيرات المناخية: «شرح دور الشجر في مواجهة تغير المناخ بشكل نظري يصعب على الطالب فهمه لكن حثه على زرع شجرة لامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون اللي سبب ارتفاع درجة الحرارة ينتج عنه إن الطالب هيفهم الدرس ويحافظ على البيئة بسلوك إيجابي كمان».

الاهتمام بزراعة الأشجار

لم تقتصر المبادرات على حملة «اتحضر للأخضر» بل امتدت أيضًا لتوجيه المعلمين للطلاب بسماع جلسات قمة المناخ المذاعة على شاشة التلفزيون ومناقشتهم «حسب فهمهم» في ما تم قوله في الجلسة.

«إعادة التدوير» و«حرف النفايات يؤدي للتلوث».. هي عبارات تحفيزية وتوجيهيه في نفس الوقت، دونتها الطالبة جونير جوزيف بالصف الثالث الابتدائي بالمدرسة ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»: «فهمت من خلالها يعني إيه قمة مناخ ويعني إيه حفاظ على البيئة».

أدركت الطالبة جونير جوزيف، أن لها دوراص مهمًا في الحفاظ على البيئة رغم صغر سنها، وهو الاهتمام بزراعة الأشجار وعدم استخدام ملوثات بيئية: «كوكبنا يحتاج لاهتمامنا».