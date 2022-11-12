تفاصيل وظائف جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة.. لجميع الفئات

تواصل وزارة الشباب والرياضة خدماتها وجهودها المجتمعية، في التعاون مع الوزارات المعنية للحد من البطالة بين فئات الشباب، بصفة خاصة، وذلك عن طريق تنظيم ملتقيات التوظيف.

الوظائف على الموقع الرسمي

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أحدث الوظائف التي أعلنت عنها وزارة الشباب، عبر الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني لها، حيث أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أسواق العثيم بالمطرية.

وحددت الوزارة الوظائف وفرص العمل المطلوبة على النحو التالي:

عناوين ومقرات العمل

العنوان: 13شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية امام محطه مترو المطرية - بفرع العثيميوم، الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، وظائف التالية:

1.كاشير

2. موظف FMC

3. مراقب مخزون

4. بائع بقالة

5. بائع لحوم

6. منسق ممرات

7. بائع خضار وفاكهة

8. موظف أمن

9. سائقين رخصة مهنية (ثانية - ثالثة).

10. عامل مخزن (فرع العاشر من رمضان).

11. موظف نظافة.

أماكن العمل المتاحة لهذه الوظائف

مناطق (قباء - النزهة - الزيتون - حدائق القبة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - حلوان - الهرم - فيصل - أكتوبر- المهندسين - الدقي - قليوب - القناطر)

الشروط المشتركة:

-جميع المؤهلات الدراسية

-حد أقصى للسن 40 سنة

- خبرة وبدون خبرة

المميزات والحقوق

- راتب مجزي·

-ساعات العمل 9 ساعات

- تأمين طبي خاص·

-فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد، من هنــــــا.

للتقديم يدوي: 13 شارع يوسف ناصية شارع الرشاد خارجة المطرية امام محطه مترو المطرية - بفرع العثيم، ويمكن الموقع من هنــــــا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساء، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من هنــــــــا.