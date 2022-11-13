رئيس جامعة أسيوط يتسلم درعا تذكاريا من «مؤتة» الأردنية

تسلم الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، درعاً تذكارياً مقدماً إهداء من جامعة مؤتة الأردنية، بقيادة الدكتور عرفات عطوي عوجان، رئيس الجامعة، وسلمه له الدكتور عماد سمير، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، عقب عودته من زيارته الرسمية للأردن.

التبادل الثقافي والفكري بكافة المجالات

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، في بيان له، على حرص إدارة الجامعة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف المؤسسات والجامعات العربية والأجنبية، وذلك لإثراء الحركة العلمية والبحثية في كافة المجالات ومواكبة التطور العلمي عالمياً، وكذلك للتعرف على الثقافات المختلفة وتحقيق التبادل الفكري والثقافي.

التعاون المشترك بين الجامعتين

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد سمير أن زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية استغرقت عدة أيام، واستهدفت فتح أبواب جديدة للتعاون والعمل المشترك مع الجامعات الأردنية، سواء على مستوى الدراسات العليا أو المرحلة الجامعية الأولى، ومناقشة إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون تنظم عملية التبادل العلمي والإشراف المشترك وتبادل الوفود العلمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من كليات التربية الرياضية بأسيوط وجامعات الأردن.