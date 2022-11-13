وظائف للمعلمين بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وظائف للمعلمين والإداريين بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظتي القاهرة والقليوبية، مشيرا إلى أن التقديم للوظائف بداية من اليوم الأحد وحتى يوم 20 نوفمبر الجاري، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات).

وحددت وزارة التربية والتعليم، رابط التقديم في وظائف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، من خلال (الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المحافظة، النوع، المدرسة المتقدم لها، النوعية الوظيفية، الوظيفة المقدم لها).

وظيفة مسؤول جودة

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- خبرة بمجال الجودة

معلم فيزياء

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم دراسات

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

معلم فني معادن وصياغة

حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

وظائف بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، وظائف إدارية بمدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية في محافظات بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والشرقية وهي كالتالي:-

وظيفة مدير أكاديمي

- حاصل على مؤهل عالٍ مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق عليه العمل كمدير مدرسة.