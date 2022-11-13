«السفيرة عزيزة» تسلط الضوء على مشروع البيوجاز في «كفر سنباط» بالغربية

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، تقريرًا تلفزيونيًا عن مشروع لتحويل المخلفات العضوية إلى غاز البيوجاز في قرية «كفر سنباط» بمحافظة الغربية.

التخلص من مخلفات الزراعة وروث الحيوانات

وتكنولوجيا البيوجاز، إحدى التقنيات المستخدمة للتخلص من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، وشرح محمود التهامي، مهندس في مؤسسة الطاقة الحيوية، مكونات مشروعه، قائلًا إنّ البيوجاز يُجرى إنتاجه من المخلفات العضوية، مثل روث المواشي وسبلة الفراخ، التي تحول بعد ذلك إلى بيوجاز.

وأوضح أنّ وحدات البيوجاز تنفذها مؤسسة الطاقة الحيوية، وتبدأ هذه الوحدات لإنتاج 3 متر مكعب من البيوجاز في اليوم كحد أقصى، ما يعادل 3 أنابيب في الشهر، وتنتج سماد ما يعادل 3 فدادين في السنة، ولكي يستطيع إنتاج هذه الكمية من روث المواشي يحتاج من 3 إلى 4 رؤوس ماشية.

ولفت «التهامي» إلى أن وحدات البيوجاز توفر كميات من الغاز بشكل أكبر خاصة في محطات الصرف الصحي، ولا سيما مزارع المواشي المكونة من عدد رؤوس ماشية أكبر، مؤكدًا أن المؤسسة ووزارة البيئة تهتمان بمشروعات البيوجاز.

من ناحية أخرى قال حمودة جلال، مستفيد من مشروع البيوجاز، إنه علم بالمشروع من خلال ابن عمه الذي يعمل في الوحدة المحلية، ويعمل على مخلفات المواشي، وتحويلها إلى غاز وسماد عضوي للاستفادة به بدلًا من شراء الكيماوي «مكنش مصدقين في الأول إلا لما شوفنها بعنينا».

«لواحظ» عن البيوجاز: شغال 100 100 ووفرلنا كتير

وقالت لواحظ مصطفى، مستفيدة من مشروع البيوجاز، إن وحدة البيوجاز لديها تعمل بشكل ممتاز، ووفرت لها الغاز والكيماوي وأشياء أخرى «شغالة 100 100 والبوتاجاز شغال بشكل ممتاز ووفرت لينا كل حاجة»، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج من قبل إلى 3 أنابيب، لكن حاليا لا تحتاج للغاز بفضل مشروع البيوجاز.