إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة «العقول الخضراء» بالمدارس الابتدائية

أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة العقول الخضراءGreen Minds تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد- وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة شريفة شريف - المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

جهود الدولة المصرية في التصدي لتغير المناخ

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن مبادرة العقول الخضراء تأتي بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في التصدي لتغير المناخ و تعزيز العمل المناخي، وتماشيًا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 المنعقد بشرم الشيخ حاليًا، وتستهدف نشر الوعي وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخي لدى الأطفال والطلاب في المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

منهجية التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلي

وأضافت شريف أنه من خلال منهجية التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلي ستبسط المبادرة مفاهيم التنمية المستدامة وتعزز دور الأطفال في مكافحة تغير المناخ من أجل غرس الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع في الطلبة المشاركين وتشجيع كل طفل وطالب حسب مرحلته التعليمية على بناء سلوك مستدام، وأن يكون داعم للبيئة في دوائره الاجتماعية المختلفة، موضحة أن المبادرة تنفذ بالتعاون مع شركة ويل سبرنج WellSpring لخبرتها العملية الواسعة في اتباع منهجية التعلم بالخبرة والممارسة و نجاحها مع العديد من المدارس في مختلف محافظات مصر، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف عدد 1500 من طلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية على ان يتم تعميمها على باقى المراحل الدراسية لاحقا .

مدارس تحيا مصر بـ الأسمرات

وأشارت شريف إلى أن المبادرة تبدأ في مدارس تحيا مصر بـ الأسمرات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وتستهدف أول مرحلة من المبادرة عدد 800 طالب وطالبة في الصف الخامس الابتدائى وسوف يجرى استكمال باقى المراحل الدراسية تباعا، ومن خلال المبادرة سيتم تنفيذ الأنشطة والألعاب التي تستهدف نشر الوعى للطلبة عن الأضرار البيئية لتغير المناخ و تأثيرها على الأرض، والزرع، والمياه، والهواء كما تعتمد تلك الأنشطة على تعزيز دور الطفل في التصدي للسلوكيات البيئية الخاطئة و تبنى فكر وسلوكيات مستدامة من خلال منح فرصة للأطفال للتعلم من خلال الاستكشاف والتجربة والخبرة.

وقد صرح نبيل فؤاد مدير عام تطوير الأعمال والموارد البشرية أن إطلاق مبادرة العقول الخضراء بمرحلتها الاولى التجريبية تستهدف عدد 1500 من طلاب المدارس بالصفوف الابتدائية على أن يجرى تعميمها على باقى المراحل الدراسية لاحقا ويتم تنفيذ المبادرة من خلال شركة ويل سبرنج وهي أحد الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما أن منهجية التنفيذ تعتمد على إيصال المعلومة من خلال مجموعة من الأنشطة والألعاب التي يستطيع من خلالها الطلاب استيعاب المعلومات المستهدفة.