«القومي للبحوث»: تنفيذ مشروعين لإنتاج محاصيل زراعية قادرة على مقاومة تغير المناخ

كشف الدكتور محمود حزين، القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل المشروعات التي يقوم بها المعهد حاليًا بشأن إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية كارتفاع درجات الحرارة والجفاف.

إنتاج ذرة قادرة على مقاومة الملوحة والجفاف

وأضاف الدكتور محمود حزين، لـ«الوطن»، أنّ استنباط سلالات جديدة يعتبر أحد الوسائل الفعالة في التخفيف من التغيرات المناخية، موضحًا أنّ المركز يجري حاليًا مشروعًا لإنتاج سلالات جديدة من الذرة الشامية؛ لإنتاج ذرة قادرة على مقاومة الملوحة والجفاف.

وأكد القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية، أنّ المركز يقوم أيضًا بمشروع عن تربية محاصيل الخضر، لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لديها القدرة على مقاومة الجفاف والاحتياجات المائية القليلة.

استنباط سلالات جديدة يستغرق ما يقرب من 5 إلى 6 سنوات

وعن الوقت الذي يستغرق لاستنباط سلالات جديدة، قال الدكتور محمود حزين، إنّها تأخذ ما يقرب من 5 إلى 6 سنوات، موضحًا أنّ طريقة الهندسة الوراثية هي التي تقلل الوقت.