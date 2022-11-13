وظائف للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. شروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بداية من اليوم الأحد 13 نوفمبر ولمدة أسبوع، على أن ينتهي التقديم 20 نوفمبر.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يجرى تسجيل استمارة التقدم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على هذا الرابط.

شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما في أكتوبر 2022.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي جرى التقديم للالتحاق بها.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا دون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- ملء استمارة التقديم، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مميزات العمل ضمن فريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي :

- العمـل فـي بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل.

- تدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

- فـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز.

- حوافز معنوية و مادية عديدة مرتبطة بالأداء.