الإعدام لعامل والسجن 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شاب لسرقته بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالإعدام شنقا وآخر بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة قتل شاب داخل السكن الخاص بعمله في مدينة العاشر من رمضان بالشرقية لسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس محكمة جنايات الزقازيق وعضوية المستشارين محمد السيد وسامی زین العابدین والوليد حسين مكي وسكرتارية سر يامن محمود وإسلام محجوب.

بلاغ بالعثور على شاب سوري مقتولا داخل مسكنه

كان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة العاشر من رمضان بلاغا بالعثور على «جلال . م . خ»، 21 عاما،، فني تركيب الألوميتال، جثة هامدة، داخل السكن الخاص بجهة عمله في مدينة العاشر من رمضان، وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط شرطة العاشر لإجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة.

وجرى العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض وتبين إصابته بعدة طعنات، وجرى استدعاء سيارة إسعاف ونقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، والتحفظ عليه في مشرحة المستشفى، ثم تقرر تحويله إلى مشرحة مستشفى الأحرار وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وتبين أن الوفاة جنائية.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بهدف سرقة المجني عليه حيث تسللا إلى الشقة لسرقته وعندما تفاجآ به قاما بالاعتداء عليه وقتله.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحالت العاملين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.