أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الأحد 13-11-2022

اهتتمام كبير بمعرفة أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الأحد، ومنها الدرهم الإماراتي واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي والدولار الأمريكي، خلال التعاملات المعلنة اليوم من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم، على هذا النحو:

أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 24.27 جنيه للشراء، و24.73 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 6.63 جنيه للشراء و6.64 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 24.34 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 24.39 جنيه.

سعر الريال السعودي

سجل الريال في بنك قناة السويس نحو 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع، وفي بنك مصر عند نحو 6.47 جنيه للشراء، و6.48 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 6.46 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، والبنك المركزي نحو 6.48 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

وعن سعر الدولار في البنوك اليوم فسجل في بنك مصر نحو 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي الإسلامي 24.43 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل صباح اليوم الدولار نحو 24.37 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.44 جنيه.