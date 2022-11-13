العثور على 3 من أسرة واحدة مقتولين في ظروف غامضة بكفر الشيخ

تُكثف مباحث قلين في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأمن العام، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على مزارع وزوجته ونجله، مقتولين داخل منزلهم بقرية الشقة.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية- مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بالعثور على أسرة مكونة من 3 أفراد مقتولين داخل مسكنهم بقرية الشقة.

انتقل ضباط المباحث الجنائية، وتبين من المعلومات الأولية، أن المتوفيين هم: «جلال. م. م» 80 سنة مزارع، و«أنيسة. أ. ا» 75 سنة ربة منزل، ونجلهما «محمد. ج. م» 45 سنة مدرس.

وكشفت المعلومات الأولية، أن سبب اكتشاف الواقعة انبعاث روائح كريهة من المنزل، وهو عبارة عن طابق أرضي بنهاية الكتلة السكنية بالقرية، تحاوطه الزراعات.

حُرر محضر بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق بالواقعة، التي أمرت بنقل جثمان المتوفين إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الصفة التشريحية على الجثامين الثلاثة.

كما أمرت وحدة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها وظروفها، وقوفًا علي حقيقتها، ودفن المتوفين بمعرفة أهليتهم عقب الانتهاء من توقيع الصفة التشريحية.