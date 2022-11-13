رئيس جامعة كفر الشيخ: مؤتمر المناخ حدث فريد.. ودول العالم أشادت بتنظيم مصر له

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والذي تنظمه مصر في مدينة شرم الشيخ الخضراء، وهو الحدث العالمي الكبير الذي يُشارك فيه قادة العالم، والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، ويحظى بتغطية إعلامية دولية عالية المستوى من كافة وسائل الإعلام العالمية بمختلف أنواعها، حدث فريد وغير مسبوق، ووضع مصر في مستوى القمة بين دول العالم.

إشادة دولية بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ

وأشاد «دسوقي»، في بيان له، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشافية في قضية المناخ والقضايا الدولية المحورية الأخرى، والتي أشاد بها كل قادة الدول المشاركة، كما أشاد بالمستوى الرائع لتنظيم المؤتمر، واستقبال الوفود من كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.

وأضاف «دسوقي»، «باسمي وبالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أتوجه بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قيادته الحكيمة البارعة، ونتمنى لسيادته دوام التوفيق والسداد».

30 ألف مشارك في قمة المناخ

جدير بالذكر، أن جمهورية مصر العربية تستضيف قمة المناخ 2022، بحضور أكثر من 30 ألف مشارك للحديث والتفاوض بشأن قضايا التغيرات المناخية، خلال الفترة من 6 نوفمبر وحتى 18 من الشهر نفسه، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.