رئيس الوزراء يوجه باستمرار إتاحة الأرز في المجمعات والمنافذ التموينية بالمحافظات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن مقابلة اليوم تأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف أرصدة السلع الأساسية، والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة.

احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية

وقال وزير التموين: «لدينا احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية»، مؤكدًا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية، موضحا أن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، علما بأن موسم توريد قصب وبنجر السكر يبدأ اعتبارا من يناير- فبراير 2023، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

توافر مختلف أنواع الأرز بالأسواق

وفيما يتعلق بمدى كفاية سلعة الأرز بالأسواق، أكد الدكتور علي المصيلحي، توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يوميا بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، مُشددا على شن حملات تفتيش دورية على الأسواق؛ لمنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالأسعار.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء، باستمرار إتاحة الأرز أمام المواطنين، في المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينية، وجميع نقاط البيع بالمحافظات على مستوى الجمهورية.