سعر الأرز الأبيض اليوم الاثنين.. كيلو الحبة العريضة بـ12 جنيها في كفر الشيخ

سجل سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم سواء في الأسواق أو من خلال منافع البيع بالجمعيات الاستهلاكية والمنتشرة في كافة ربوع محافظات مصر، نحو 12 جنيها للحبة العريضة و10 جنيهات للكيلو رفيع الحبة، وسط توافر لكميات الأرز الأبيض للشراء من قبل المواطنين بالمتاجر، ومنافذ البيع المخصصة لذلك.

سعر الأرز الأبيض اليوم

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم داخل الشكائر قد بلغ 12جنيها، كما بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ نحو 15 جنيها للكيلو، داخل سيارات وزارة التموين التي تجوب المحافظات.

حماية المواطنين من أي غش تجاري

وأشار وكيل وزارة التموين، أن جميع أرقام الشكاوى متاحة على صفحة وزارة التموين، حال تلاعب في الأسعار للأرز الأبيض من قبل بعض التجار، بهدف حماية المواطنين من أي غش تجاري والبيع خارج التسعيرة المقررة من قبل وزارة التموين لبيع كيلو الأرز الأبيض السابق ذكرها.