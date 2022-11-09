انخفاض أسعار الأرز الأبيض إلى 12 جنيهًا.. و«تموين الدقهلية» توزع 80 طنا

أعلنت محافظة الدقهلية، أنه بالتعاون مع قطاع التموين بالدقهلية، تواصل أعمال مبادرة بيع الأرز المعبأ بسعر 12 جنيهًا للكيلو بالدقهلية، وأنه خلال يوم واحد تم توزيع 80 طن أرز في مدن «المنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وبلقاس»، مؤكدة أن جهود مستمرة لأجهزة المحافظة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتكثيف جهود قطاع التموين؛ لمراقبة الأسواق والتصدي لكافة محاولات التلاعب بأقوات المواطنين.

توزيع 80 طن أرز أبيض معبأ بسعر 12 جنيها

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أنه تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الغلاء، وفي إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات وتوفيرها بالأسعار المناسبة بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، فقد تم أمس توزيع 80 طن أرز أبيض معبأ بمراكز ومدن المنصورة وطلخا واجا والسنبلاوين وبلقاس.

دايرة: نستهدف توفير السلع بأسعار مناسبة

وقال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه يتم البيع بسعر الكيلو 12 جنيه،ا ضمن جهود وزارة التموين في اتخاذ كافة الاجراءات التي تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة