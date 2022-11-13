مدونة الأخلاق الجامعية تحدد القيم والمبادئ العامة للطالب.. منها تجنب التنمر والعنف

حددت مدونة الأخلاقيات الجامعية، التي أعلنت عنها جامعة عين شمس، القيم والمبادئ العامة للطالب الجامعي، وتشمل مجموعة مهمة من المبادئ حول الأسرة الجامعية ودور الجامعة في تحريك المجتمع نحو تنمية أفضل والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع، فضلاً عن نقل المهارات العلمية والعملية المكتسبة في المواقف المتنوعة.

اشتملت المدونة، عبر الموقع الرسمي للجامعة، على ضرورة التحلي بحسن الخلق في سلوكه واحترام كرامة وسلامة أعضاء الأسرة الجامعية والمنتسبين إليها، والتعامل باحترام ولباقة مع زملاء الدراسة، والتمسك بالضوابط الجامعية من حيث المظهر والسلوك الأخلاقي، والتواصل بشكل فعال مع أعضاء هيئة التدريس.

متابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسي

أيضاً أكدت على أهمية تطبيق تعليمات أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق أهداف العملية التعليمية، وتحقيق دور الجامعة في تحريك المجتمع نحو تنمية أفضل، والقيام بدور سفير الجامعة في كل مكان وزمان، والمحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع من حيث المظهر واللغة القومية والثقافة، ومتابعة المحاضرات والحرص على التفوق الدراسي.

شددت المدونة أيضاً على التعامل مع الزملاء وتدعيم العمل الجماعي وروح الفريق، والقيام بدور فعال في أنشطة خدمة الجامعة والمجتمع المحيط به، وخدمة الوطن والانتماء إليه ورفع شأنه، والتمسك بتعاليم وآداب الحديث والحوار، ونقل المهارات العلمية والعملية المكتسبة في المواقف المتنوعة، أيضاً إبراز مهارات التعلم من خلال الحوار اللبق والحديث بشكل علمي أمام الآخرين.

التمسك بمعايير السلوك الجامعي والأكاديمي

أكدت مدونة الأخلاقيات الجامعية على ضرورة تقديم معلومات سليمة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل والوفاء بالتزاماته الإدارية تجاه الجامعة، وإجراء الفحوص الطبية التي تطلب منه في أي وقت ودون إبداء أي أسباب من الكلية أو الجامعة والتمسك بمعايير السلوك الجامعي والأكاديمي وعدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين والأخلاق والتقاليد والأعراف واللوائح والقوانين الجامعية.

أيضاً شددت على الانتظام في الدارسة والالتزام بالواجبات والمهام الدراسية المموكلة إليه، واحترام اللوائح وقانين عقوبات المؤسسة التعليمية دون ممانعة في حالة حدوث ما يتطلب توقيع العقوبة، واحترام حقوق الملكية الفكرية وتجنب الغش وسرقة أعمال غيره، والمحافظة على الأماكن المخصصة للدراسة والوسائل التعليمية المسخرة لخدمته في العملية التعليمية وممتلكات الجامعة، واحترام قواعد الأمن الجامعي وضوابط السلامة العامة والمحافظة على نظافة الجامعة.

ولفتت إلى ضرورة حمل البطاقة الجامعية أثناء وجوده بالجامعة وتقديمها إلى أفراد الأمن أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها، والحرص على حسن سيرته وسمعته، والاعتناء بالمظهر العام، الحرص على حضور المحاضرات وتطبيق العلوم التي درسها، وتجنب التنمر والعنف وكل أشكال الكراهية والامتناع عن ازدراء الآخرين وكل صور التحرش.