أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، الفائزين بانتخابات عضوية مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي أسفرت عن فوز 15مرشحاً.

تحسين الخدمات في النادي

وأكد «عبد الخالق»، في بيان، أهمية الدور المجتمعي الذي يقدمه نادي أعضاء هيئة التدريس، ليكون ملتقى مناسباً للأعضاء وأسرهم، موضحاً أن النادي يشهد عددا من عمليات التطوير لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائه، وذلك في عدد من المجالات منها الثقافية والترفيهية والصحية وغيرها.

وأوضح رئيس الجامعة، أن عدد الأصوات التي شاركت في الانتخابات 487 صوتاً، مضيفاً أن الفائزين سيقومون باختيار الرئيس الجديد للنادي ونائبه وأمين الصندوق فيما بينهم.

الناجحون في الانتخابات

وأسفر فرز أصوات الناخبين عن فوز كل من الدكتور عنتر عبد العال، والذي حصد 385 صوتاً، والدكتور عبد الباسط أبو ضيف 327 صوتاً، والدكتورة صباح صابر 321 صوتاً، والدكتور صبري توفيق 321 صوتاً، والدكتور محمد حشمت 313 صوتاً، والدكتور عبد الباسط محمد دياب 311 صوتاً.

كما حصدت الدكتورة إيمان سلامة 301 صوت، والدكتورة سحر وهبي 287 صوتاً، والدكتورة نجلاء عبد الغفار 287 صوتاً، والدكتورة رهام فاروق 272 صوتاً، والدكتور أحمد الكردي 263 صوتاً، والدكتور حمدي السيد 256 صوتاً، والدكتور عمران عبد اللاه 245 صوتاً، والدكتور طه محمد السيد 228 صوتاً، والدكتور ناصر المهدي 226 صوتاً.