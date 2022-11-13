وزير الصحة: نستهدف القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة، على تبني وإطلاق مبادرات صحية جديدة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة والسكان، اليوم، مع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، ومنسقي المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء للمبادرات الصحية الرئاسية، خلال الربع السنوي الثالث لعام 2022.

المبادرات الرئاسية

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير، أن المبادرات الرئاسية حصدت العديد من الإشادات الدولية، خلال السنوات الماضية، وحققت نجاحا غير مسبوق، في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط، لافتا إلى أن تلك المبادرات، ساهمت في تكوين قاعدة بيانات، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.

فيروس سى

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على تقارير الربع الثالث من عام 2022، الخاص بمؤشرات أداء المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، ومقارنتها بالربع السنوي الثاني من العام، للتأكد من ارتفاع معدل الأداء، وسير العمل ضمن الخطة الخاصة بكل مبادرة، والتي تشمل «مبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر للأمراض غير السارية، والبرامج المتفرعة منها، مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، مبادرة دعم صحة الأم والجنين، مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، مبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي».

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير أكد على أهمية استمرار العمل ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والبرامج المتفرعة منها، والتي تتضمن «مبادرة الكشف عن فيروس سي لطلاب المدارس، ومبادرة مسح فيروس سي لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد، ومسح مستشفيات الصحة النفسية»، وذلك لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

صحة المرأة

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير أكد أهمية متابعة السيدات المفحوصات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، لضمان الحفاظ على الزيارات الدورية للسيدات، بما يساهم في خفض الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي والأمراض غير السارية، فضلاً عن تحسين صحتهن الإنجابية.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير وجه بوضع تصور متكامل للتوسع في عدد المستشفيات الخاصة بتقديم الخدمات لكبار السن، وذلك ضمن استراتيجية العمل بمبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، مؤكداً أهمية تلك المبادرة للكشف المبكر عن عدد من الأمراض التي تصيب كبار السن، بما يضمن رفع معدلات الإعاشة وخفض المضاعفات الناتجة عن أمراض الشيخوخة.

ولفت «عبدالغفار»، إلى توفير 5 ملايين كاشف لفحص الأطفال ضمن مبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، مؤكدا أهمية رفع الوعي لدى أولياء الأمور بالتغذية السليمة.

مشروع التأمين الصحي

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، معرض مبادرة السعودية الخضراء «Saudi Green Initiative»، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27.

وشملت الزيارة، تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، الأجنحة المختلفة بالمعرض، والإطلاع على الإنجازات المتميزة والتقدم المحرز لمبادرة السعودية الخضراء على مدار عام مضى كامل، والابتكارات في مجال العمل المناخي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعرف والإطلاع على التجربة السعودية الرائدة في التحول الأخضر، ولقاء بعض المسئولين، ومناقشتهم في أحدث مشروعات التحول الأخضر للرعاية الصحية بوجه عام، والمنشآت الصحية بوجه خاص، والاستفادة من تجربتهم الرائدة في التحول الأخضر للرعاية الصحية، وجعلها أكثر أمانًا واستدامة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية هو دستور عمل الهيئة لتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر مطابق لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أهمية مناقشة أفضل الممارسات العملية وتسليط الضوء على الابتكارات في مجال العمل المناخي، ودفع عجلة العمل الجاد لتغيير مسار تغير المناخ.

وتابع السبكي: أهمية تعزيز هيئة الرعاية الصحية لمفاهيم المنشآت الصحية الخضراء، كونها ذراع الدولة الرئيسية لضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في مكافحة التغير المناخي، وترجمة توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، COP27، والذي تستضيفه مصر الآن، بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأكد السبكي، أن العمل على تعزيز مفهوم المنشآت الصحية الخضراء بمصر، يسهم في الوصول إلى أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لمصر في تشجيع الاستثمارات بمجال الرعاية الصحية في مصر، وإقامة المشروعات الصحية الخضراء المستدامة، ووضع خارطة الطريق للتحول الأخضر للرعاية الصحية للسنوات القادمة.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي، بمعرض مبادرة السعودية الخضراء، والمقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ الذي تستضيفه أرض مصر بمدينة شرم الشيخ الٱن، لافتًا إلى إنجازات المبادرة، والتقدم الذي أحرزته في مجال التحول الأخضر للرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، ومشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تتسم بالقوة والاستمرارية بين مصر والسعودية نظرًا للمكانة والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين على الأصعدة العربية والدولية، وتابع: مبادرة السعودية الخضراء إنجاز كبير في مجال التحول الأخضر بالمملكة العربية السعودية.