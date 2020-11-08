ثمانيني يشارك في انتخابات النواب رغم أمراض الشيخوخة: بشارك من 30 يونيو

حرص المواطن سليمان أحمد حنفى، 80 عاما، علي الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية بدائرة المرج، رغم إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة، كضعف عضلة القلب، والسكري، الضغط، وضعف الإبصار.

وقال سليمان، إنّه حريص رغم الأمراض التي يعانيها، والتي تقلل من قدرته على التحرك، على المشاركة والتصويت، متابعا: "جيت مع بنتي وزوجتي، اتعكزت عليهم عشان آجي اللجنة وأحط صوتي".

وأكد أنّه منذ 30 من يونيو 2013، لم يترك أي استحقاق انتخابي سواء انتخابات برلمانية أو رئاسية أو شيوخ، إلا وشارك بها وذلك لمعرفته التامة بأنّ صوته بات مؤثرا، متابعا: "سأكون سببا في المشاركة في صناعة مستقبل أفضل لأولادي والأجيال القادمة".

وأوضح سليمان، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى أملا كبيرا لكل المصريين وأشعرهم أنّ صوتهم له قيمة، لافتا إلى أنّ مشاركتهم باتت ضرورية وتدل على ولاءهم وانتمائهم لمصر، رافضا الإفصاح عمن انتخبهم ، قائلا: "ده سر مش هقوله لحد، خاصة أن الـ27 مرشح في الدائرة كلهم كويسين".

من جانبه، وجّه المستشار عيد هيكل، النائب الحالي عن الدائرة ومرشح حزب الوفد بالانتخابات الحالية، الشكر لأهالي المرج الذين شاركوا خلال اليوم الأول من الانتخابات، داعيا الناخبين للمشاركة بكثافة خلال اليوم الثاني مهما كان اسم المرشح الذين سينتخبونه، إلا أنّ المهم هو المشاركة، موضحا أنّ الجهات الأمنية والقضائية تبذل جهدا كبيرا لتسهيل عمليات التصويت سواء داخل المقار الانتخابية أو خارجها.

وفي ذات السياق، شهدت اللجان الانتخابية بدائرة المرج إقبالا أكبر من الذي شهدته خلال الساعات الأولي من التصويت بالأمس.

وكشف مصدر مسؤول باللجنة العليا للانتخابات بدائرة المرج، أنّ جميع اللجان الانتخابية بالدائرة فتحت في موعدها، لافتا إلى أنّ عملية التصويت تسير بسهولة ويسر.

وعدد الناخبين المقيدين بالدائرة يبلغ نحو 429 ألف ناخب موزعين على 75 لجنة فرعية بـ27 مقرا انتخابيا، ويتنافس في الانتخابات 27 مرشحا يتنافسون علي مقعدي الدائرة بينهم الـ3 نواب الحاليين عن الدائرة.