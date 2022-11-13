«السعودية الخضراء» معرض لحماية الحياة البرية بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ

أشار الدكتور محمد علي قربان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية، أنه نفذوا معرض أطلق عليه «السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر» على هامش فعاليات مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وذكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يلعب دورا هاما وأساسيا في الحفاظ على البيئة والحياة البرية أيضا، مضيفا أن الأعمال التي تنفذها السعودية خاصة بالبيئة تعود بالنفع على باقي دول الكوكب كونه دائرة مغلقة نتشارك فيه إيجابيات وسلبيات التغيرات المناخية.

المركز الوطني للحياة الفطرية لديه العديد من المبادرات

وتابع أن المركز الوطني لديه العديد من المبادرات الهامة من أجل الحفاظ على البيئة وزيادة نسبة المحميات في المملكة العربية السعودية حتي تصل إلى 30%، كما أن لديهم مبادرة أخري هامة وهي «إعادة تأهيل المناطق الساحلية والبحرية» وذلك في الخليج العربي والبحر الأحمر.

إعادة تأهيل الحياة الفطرية

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى أنه من الضروري إعادة التأهيل لتلك المناطق ليس فقط للمملكة ولكن لكل دول البحر الأحمر، كما يسعون إلي تنفيذ شراكات مع الدول المجاورة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر كونها غنية للجميع.

كما ذكر عبدالسلام عبدالرحمن، الباحث في المركز الوطني للحياة الفطرية أن المركز لديهم يهتم بالكائنات والمحميات المهددة بالانقراض، كما أن لديهم خطة للحفاظ على المحميات.

وذكر عضو المركز الوطني للحياة الفطرية أن 11% من أراضي اليابسة في السعودية عبارة عن محميات وأن 5% من البحار الإقليمية داخل المملكة، تعد أيضا محميات، مضيفا أن خطتهم لعام 2025 أن تصل 25% من أراضي اليابسة من المملكة إلي محميات و 11% إلي من مياه البحر الأحمر والخليج الإقليمي للمملكة أيضا كمحمية، متابعا أن خطتهم لعام 2030 أن تكون 30% من مساحة المملكة العربية السعودية محميات طبيعية.