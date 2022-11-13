الحزب الاشتراكي الألماني يشيد بتنظيم مؤتمر المناخ: يجب تهنئة مصر على هذا النجاح

أشاد حسين خضر، نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، واهتمام الدولة المصرية بالدول العربية والإفريقية وليس الدول الكبرى فقط، بالإضافة إلى الإعداد لمؤتمرعالمي بحجم COP27 بشكل لائق بمصر وضيوفها.

اهتمام مصر بالجميع

وأضاف خضر، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية أظهرت اهتماما ليس فقط بالدول الكبرى ولكن بمن يجاورها في العالم العربي والدول الأفريقية، بالإضافة إلى قدرة مصرعلى حماية كل من زار شرم الشيخ في العمل الرسمي أو الإعلام العالمي أو حتى المجموعات التي خططت للمظاهرة لأي سبب من الأسباب.

وأوضح خضر أنه لذلك علينا أن نهنئ الدولة المصرية وكل الشباب رجالا ونساء الذين عملوا جاهدين من أجل تنظيم هذا الحدث العالمي المهم، وكل من عمل على حماية كل من زار مصر في هذا الوقت، وعلينا جميعا أن نشعر بالفخر لأن مصر قامت بسواعد أبنائها وبناتها بعمل عالمي مرموق.

وأضاف خلال بيانه، أن قضية المياه أصبحت مهمة جدا على مستوى العالم ولا بد من وضع آليات للحفاظ على الكميات المتاحة من المياه، خاصة مع التزايد المستمر في عدد السكان، ومحاولة وضع استراتيجية للتعامل مع الموارد المتاحة والمحدودة فى ظل التنامي السكاني العالمي.

قضية المناخ

وأشار نائب رئيس الأمانة العامة للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، إلى أن قضية المناخ أيضا ذات أولوية كبيرة جدا باعتبارها من قضايا الأمن العالمي ولا تُعد وجاهة سياسية وهناك ضرورة أن تسعى إدارات الدول جاهدة لأن تصل بدولها لتكون محايدة مناخيا لحماية البقاء البشري، خاصة مع ما شهدناه خلال السنوات الماضية من ارتفاع نسبة التلوث وما نتج عنه من تغيرات مناخية واحتباس حراري وفيروسات ظهرت وفيضانات وقعت في بعض الدول.