إحالة أوراق شاب ووالده للمفتي.. قتلا عاملا لخلافات على أرض زراعية بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما بإحالة أوراق متهم ووالده للمفتي، بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما؛ وذلك لاتهامهما بقتل عامل بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج وحددت جلسة 17 يناير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يناير من العام الماضي 2021 بدائرة مركز جرجا بمحافظة سوهاج عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد مقتل «ن، أ» عامل المجني عليه إثر إصابته بطلقات نارية وقد تم نقله إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة.

خلافات على أرض زراعية

وقد دلت تحريات وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من «ف، أ» 24 عاما عامل ووالده «أ، و» 60 عاما مزارع وذاك لخلافات على أرض زراعية بينهم فأطلق المتهمان النار على المجني عليه من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال، وتم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وقد تمت إحالتهما إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت قرارها السابق.