استشاري تغذية علاجية: السيدات أكثر عرضة لزيادة الوزن في فصل الشتاء

قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، إن معظم الأشخاص يعتقدون أن معدل حرق الدهون خلال فصل الشتاء يقل بنسبة كبيرة مما يؤدي إلى زيادة الوزن، موضحة أن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث إنه من الطبيعي أن يزيد معدل الحرق في الشتاء ولا يقل، بالإضافة إلى أن جسم الإنسان خلال الطقس البارد، يحاول أن يعدل درجة الحرارة المنخفضة، فلابد أن يرفع معدلات الطاقة، وبالتالي يزداد معدل الحرق داخل الجسم.

أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء

وأضاف «حلمي»، خلال حوار له لبرنامج « السفيرة عزيزة»، والذي يعرض على شاشة « dmc»، مع الإعلامية سالي شاهين، أن من أسباب زيادة الوزن في فصل الشتاء، هو أنه مع تغيرات الجو خاصة عند بعض السيدات، يصبن في الغالب بالاكتئاب، وبالتالي ينصرفن لتناول مزيد من الوجبات في حالات الاكتئاب الشديدة وهو ما يطلق عليه ب « الجوع العاطفي»، كما أنه من أسباب زيادة الوزن وتأتي في المقام الأول هي المياه.

70٪ من الجسم يحتوي على المياه

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن المياه لا تعمل على المحافظة على البشرة والكلى فقط، وإنما تساعد أيضا في عملية زيادة الوزن بشكل كبير، حيث إن 70% من الجسم يحتوي على المياه، ورغم ذلك القيام بشرب كمية قليلة من المياه لا يعتبر صحي، حيث إن المياه تساعد على إخراج الدهون من الجسم، وتقلل فرص إصابة الجلد بالجفاف، موضحا أن الجسم يخزن كمية كبيرة من المياه عندما يشرب الشخص كميات قليلة من المياه.