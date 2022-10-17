استشاري تغذية علاجية: «معظم الأكل اللي سعره غالي أضراره أكبر»

قال الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 3 مليارات من سكان العالم بنسبة 40% من سكان العالم لا يستطيعون تحمل الحصول على نمط غذائي سليم، متابعا: «كل الناس بتعرف تاكل لكن نصف سكان العالم لا يستطيعون الأكل بشكل صحيح».

نصف سكان العالم لا يعرفون أسلوب التغذية السليم

وأضاف «فهمي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن نصف سكان العالم لا يعرفون كيفية تناول الطعام بشكل صحيح، إما أنهم لا يعرفون التغذية السليمة أو أنهم غير قادرين ماديا على توفير غذاء سليم، والقدرة أحيانا لا تكون مادية فقط، متابعا: «لدي وجهة نظر بأن معظم الأكل الذي يغلو ثمنه أضراره أكبر من الرخيص».

وواصل: «إذا اشترى شخص كيلو لحمة وحصل على قطعة منها، هذه القطعة ستكون تكلفتها وهي جزء من الكيلو بسعر زهيد، وعندما يتم فرمها وتصبح برجر ويضاف إليها بعض المكونات ومواد صناعية ومكسبات طعم ولون ارتفع ثمنها وأصبحت أكثر ضررا».

ونصح الأطفال بتناول الأطعمة السليمة، قائلا: «الحاجة اللي جدتك مأكلتهاش وهي صغيرة حاول متاكلهاش، لأن التجديد في الأكل معناه بتعمله تصنيع أكبر وبالتالي الضرر يكون أكثر، وتناول الطعام التي لها أب وأم أي لها أصل مثل عصير البرتقال فأصلها البرتقال والتي بدورها أصلها الشجرة، كما أن اللحمة أصلها البقرة والتي بدورها تأكل البرسيم».

إطالة عمر الغذاء حتى لا يتلف

ولفت إلى أن العالم يتجه لكثافة عددية مهولة وشح غذائي وبالتالي هدف المصنعين أن يطيل عمر الغذاء حتى لا يتلف، ما سيضيف عليه مواد حافظة ومكسبات لون وطعم وروائح لإطالة عمره، وهو ما سيؤثر سلبا على البيئة ويزيد من عدد الأمراض مقارنة لما كان موجودا من قبل.