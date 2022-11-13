اقرأ غدا في عدد «الوطن».. البيئة في حماية المناهج

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«البيئة» في حماية «المناهج»

برامج تدريبية لـ350 ألف معلم ومدير مدرسة لرفع وعي الطلاب والمدرسين بقضايا المناخ

البداية من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والطلاب يتحضرون للأخضر بابتكارات ومشروعات

سوهاج تبدأ بأول إذاعة مدرسية لتشكيل الوعي البيئي.. و«شجرة باسمك» في الدقهلية

البحث العلمي ينتصر لـ«المناخ»

24 مشروعا بحثيا تشارك في قمة COP27 بتمويل من «التعليم العالي»

ميزانية البحث العلمي تضاعفت 10 مرات لدعم التنمية المستدامة

«السيسي» يوجِّه بجذب استثمارات الطاقة النظيفة لـ«اقتصادية قناة السويس»

«الوطن» تعرض رؤية أعضاء «تنسيقية الشباب»

التركيز على توطين مشروعات الوقود الأخضر في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لتحقيق التنمية الشاملة

شباب «الأحزاب والسياسيين» في «الحوار الوطني»: سنعبر بمصر إلى المستقبل

عضو مجلس الأمناء: نحن أول كيان يرسي فكرة الحوار

ومقرر لجنة الشباب: هدفنا إعداد كفاءات عالية

مقرر مساعد الحوار: نسعى لوجهة نظر توافقية ومقرر مساعد المحليات: حلولنا واقعية

وزير الدفاع لرجال القوات المسلحة: نحمي الوطن ضد التهديدات المحتملة

الفريق أول محمد زكي: الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي لحماية الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

«القاهرة السينمائي» ينطلق بـ«ترميم التاريخ»

وقفات احتجاجية بالأعلام أمام «الأمم المتحدة» وفي «أثينا وميلانو» ضد أي تدخلات في شئون مصر

الجالية المصرية: «علاء عبدالفتاح» سجين جنائي في قضايا تحريض على القتل والعنف.. ونرفض ضغوط بعض المنظمات لاستصدار قرار يخالف القانون

الصفحة الثانية

مدير معهد ضباط الصف المعلمين: نُدرب الطلبة على جميع السيناريوهات المختلفة في أعمال القتال ومكافحة الإرهاب

الرئيس صدّق على «خطة التطوير» من «مدرسة» إلى «معهد».. و«ضباط الصف» قادرون على تنفيذ أي مهام

طلاب المعهد يحصلون على فرقة «الصاعقة الأساسية».. والمتميزون ينضمون لـ«قوات النخبة»

حريصون على تخريج ضابط صف مُعلم قادر على التعامل مع التحديات المختلفة.. ولقاءات شهرية توعوية للطلاب

قوافل الأحوال المدنية لاستخراج الأوراق الثبوتية بـ9 محافظات

رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات السلع بالأسواق

استمرار مبادرة «كلنا واحد» حتى نهاية نوفمبر لتوفير السلع بأسعار مخفّضة

حفيدة علي باشا مبارك: أول وزير تعليم يفتح المدارس للبنات ويخصص وجبة غذائية للطلاب.. وإرثه الإنساني يستحق أن يوثَّق

زينب مبارك: أنشأ مدرسة الفتيات.. وعمل على تطوير التعليم بإقامة دار الكتب ومدرسة العلوم

كان صارما وشديد التدين ويرى التعليم وسيلة تقدُّم الأمم والشعوب

الصفحة الثالثة

«عفاف» في شرم لعرض المشغولات اليدوية والكروشيه و«مبارك» يعيد تدوير المخلفات

«حياة كريمة» تعرض تجربتها بـ«القمة» وتحتفل بامتداد نجاحها لأفريقيا

«COP27» يطلق مبادرة «FAST » للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية

«منتجي البترول الأفارقة»: نشعر بالفخر لتنظيم مصر «COP27»

«التخطيط» تعلن دعم البنك الأوروبي للتنمية لـ 6 مشروعات خضراء ذكية

مدير «إيسيسكو»: نشكر مصر على التنظيم الرائع لقمة المناخ

«الخزانة الأمريكية»: دليل شرم الشيخ مبادرة مهمة

«المشاط»: عقد اجتماع افتراضي عقب مؤتمر المناخ لمناقشة التعاون المشترك بمشروعات «نُوَفِّي»

«فيتش» للتصنيف الائتماني: مصر حققت أفضل تحسُّن بمؤشر الإصلاح

«الشيوخ» يُقر تعديلات «الاستثمار» وحافز 55% على ضريبة الدخل

الصفحة الرابعة

الوعي بالمناخ يبدأ من المدارس.. مناهج وبرامج تدريبية لـ350 ألف معلم ومدير مدرسة

«حجازي»: لدينا خطة استراتيجية لرفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا المناخ والبداية كانت في منهج الصف الثالث الابتدائي

مستفيدون من التدريب: نعد تقييما دوريا لمديري المدارس لقياس أثر تنمية الوعي بقضايا البيئة.. وينمي وعي المعلم والطالب

تجربة المدرسين: بدأنا برياض الأطفال والابتدائي.. والأنشطة الخضراء أول طريق المعرفة والتطبيق

الصفحة الخامسة

«ازرع شجرة».. مبادرة ومؤسسة لنشر الثقافة البيئية للمعلم والتلميذ

«محروس»: نحتاج إلى مناهج خضراء تشرح مفاهيم تغير المناخ.. ويجب تعريف الأطفال بالمحميات ومحطات الطاقة

مدارس «صديقة للبيئة» في «بني عبيد»: تشجيع الطلبة بمبادرة «شجرة باسمك»

طلاب ابتدائي يتحضرون للأخضر على طريقتهم: ابتكارات ومشاريع تثبت الحفاظ على البيئة

«إسماعيل»: زرعنا المساحات الفارغة في المدارس ولدينا 3 مزارع

«إيلارية»: «زي ما فيه توعية أخلاقية لازم نهتم بالوعي البيئي»

سوهاج تبدأ بنفسها: «أول إذاعة مدرسية لتشكيل الوعي البيئي»

«ماجدة»: «مناخنا حياتنا» شعار مبادرة وطنية رقمية حياتية للصف الخامس الابتدائي

الصفحة السادسة

البحث العلمي ينتصر لـ«المناخ»

«التعليم العالي» تبدأ خطط حماية البيئة بتطبيق المشروعات البحثية

«عاشور»: لدينا مبادرات لإعادة توجيه الاهتمام بالابتكار الأخضر

و«دسوقى»: ندعم الباحثين في المجالات العلمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

رئيس «البحث العلمي»: 67 مشروعا فازت بمسابقة الأكاديمية.. وسنمولها من «الصندوق الأخضر»

إعادة تدوير النفايات الصلبة لتصنيع أجهزة تخزين الطاقة

تغير المناخ يهدد الموانئ البحرية.. مشروع باستفادة مزدوجة

تحلية المياه الجوفية بقش الأرز

الصفحة السابعة

شباب في مهمة «حوار سياسي»

أميرة صابر: ندعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.. ونحترم الآراء المؤيدة والمعارضة

عضو «مجلس الأمناء»: نحن أول كيان سياسي أرسى فكرة الحوار.. والتفاعل يخطو بالدولة إلى الأمام

أحمد فتحي: ملأنا الفراغ السياسي بفضل التركيز على السمات الشخصية

زكي القاضي: الشباب يمثل أولويات الهيكل التنظيمي لـ«الحوار»

مقرر لجنة «شباب الحوار»: هدفنا إعداد قيادات بكفاءة عالية.. ولهذا نستمع جيداً لطلبة الجامعات

مقرر مساعد بـ«الحوار»: لا نترك رأيا دون دراسة.. ونسعى لوجهة نظر توافقية

علاء عصام: «التنسيقية» منصة حوار تضم 25 حزبا من اليمين واليسار

مقرر مساعد لجنة المحليات: لدينا أفكار وأطروحات قابلة للتنفيذ على الأرض وليست نظرية

المطلوب من القوى السياسية

الصفحة الثامنة

«القاهرة السينمائي» الدورة 44 تنطلق بترميم «تاريخ السينما»

يرمّم 3 أفلام كلاسيكية هي «أغنية على الممر والاختيار ويوميات نائب في الأرياف»

خطة «مبارك» للحفاظ على البيئة: بدل ما ترمي الزبالة هتشتريها

عفاف شعيب تظهر في شرم الشيخ: الفن مش كله أفلام.. فيه كروشيه أيضا

في البحر «وليد».. صياد وشبكته مليانة أشعار: «محدش يكتشفنى؟»