برنامج «هذا الصباح» يحتفي بعدد «الوطن» اليوم: وعي المواطن يمحو مخططات الإرهاب

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، على قناة (extra news)، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بفشل الجماعات الإرهابية في تنفيذ المخططات خاصتهم، بعنوان «إخوان الشر.. إرهاب لن يعود».

الخدمات في مصر على مدار الـ40 سنة الماضية كانت منعدمة

قال الكاتب الصحفي أيمن السيسي، إنَّ التغير والوعي الحادث لدى المواطنين إحدى جوانب محو صفحة المخططات الإرهابية، مشيرًا إلى أنَّ الجماعات التي تتخذ الدين والدعوة ستار لأعمالهم دائمًا، وتنفذ للمواطن من خلال المساعدات وتقديم الخدمات، متابعًا أنَّ الخدمات في مصر على مدار الـ40 سنة الماضية كانت منعدمة، وكانت القاهرة تستحوذ على كل الخدمات والمشروعات الحكومية على حساب المحافظات الأخرى، وذلك كان يتيح لكل التنظيمات والجماعات أن تتسلل لعقول وبيوت المواطنين من خلال تقديم تلك الخدمات.

أصبح هناك عدالة في توزيع الجغرافي للمشروعات الخدمية

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال حوراه مع برنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنَّه أصبح هناك عدالة في توزيع الجغرافي للمشروعات الخدمية على مستوى الجسد المصري بأكمله وليس الرأس فقط، مشيرًا إلى «أننا شهدنا المشروعات الكبرى في أسوان وأسيوط، وغيرهم، مدللًا على ذلك بمشروعات مبادرة حياة كريمة التي طالت محافظات مصر كلها».