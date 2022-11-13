مدير الإيسيسكو لـ «الوطن»: نشكر الرئيس السيسي على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ

وجه الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، على التنظيم الرائع لمؤتمر المناخ، مؤكدا أن ما حدث على أرض شرم الشيخ، يجعل كل عربي فخور بما تم.

منظمة الإيسيسكو تشارك لأول مرة في مؤتمر المناخ

وتابع «المالك» في تصريحات لـ «الوطن»: منظمة الإيسيسكو التي تضم 54 دولة، تعنى بالثقافة والعلوم والفنون، وتشارك لأول مرة في مؤتمر المناخ، واستضفنا بجناح الإيسيسكو بالمنطقة الخضراء، عددا من الفعاليات، أبرزها محاكاة أطفال مدارس شرم الشيخ لمؤتمر المناخ، وكشفت أسئلة الأطفال عن وعي أذهلنا جميعا، إضافة إلى ذلك أطلقنا من شرم الشيخ أول صندوق لحماية التراث من آثار التغيرات المناخية، خاصة تلك المسجلة على قوائم اليونيسكو كتراث مهدد بالخطر».

تحويل المواقع التراثية والمتاحف في مصر إلى استخدام الطاقة الشمسية

أضاف أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار المصرية، ومنظمة الإيسيسكو، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز تحديث الصناعة في مصر، لدعم مشروع التحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، وتحويل المواقع التراثية والمتاحف في مصر إلى استخدام الطاقة الشمسية كبديل مستدام لا يؤثر على البيئة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، إلى أن تغيرات المناخ تزيد تدهور مواقع التراث الطبيعي، إذ زاد عدد المواقع التي تأثرت بالتغيرات المناخية من 35 إلى 62 موقعا، خلال ثلاث سنوات فقط، كما زاد عدد المواقع المتدهورة جراء شدة تغيرات المناخ لتبلغ 16 موقعا منذ عام 2017، لافتا إلى أن ذلك الارتفاع في النسب، يتطلب من الجميع مضاعفة الجهود ومد جسور التواصل للمزيد من التعاون المشترك لحماية وصون مواقع التراث بكل أنواعه من الاندثار.

وقال «المالك»، إن الإيسيسكو تهدف من المشاركة في هذا الاتفاق إلى استخدام الطاقة النظيفة في المواقع التراثية والمتاحف، بهدف توفير الحماية المستدامة للمواقع التراثية من آثار استخدام مصادر طاقة غير نظيفة تؤثر سلباً على المواقع التراثية والمتاحف ومقتنياتها، كما تهدف الإيسيسكو من هذه المشاركة إلى تشجيع وتحفيز الدول الأعضاء في المنظمة على تبني وإحداث مبادرات التحول الأخضر بكل مكوناته، انطلاقا من استخدام الطاقة الشمسية النظيفة.

وأكد ان المنظمة تساهم مع وزارة السياحة والآثار المصرية في تحويل عدد من المواقع التراثية والمتاحف إلى استخدام الطاقة الشمسية، وقد بدأت بمتحف الفن الإسلامي وموقع آخر لا ينتمي إلى الحقبة التاريخية الإسلامية، كرسالة معبرة عن اهتمام الإيسيسكو بالتراث دون تفرقة بين عصر وآخر أو ارتباطه بدين معين، فالتراث الإنساني هو هوية الشعوب ومظهر من مظاهر التنوع الثقافي والحضاري، ويؤكد ما تتبناه الإيسيسكو من مبادئ العيش المشترك.

ودعا مدير الإيسيسكو، الدول الأعضاء إلى المشاركة في توقيع اتفاق دولي، تتبناه المنظمة، بهدف تحويل جميع المواقع التراثية والمتاحف فيها إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتبني مبادرات التحول الأخضر في المواقع التراثية والمتاحف.