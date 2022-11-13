المدير الفني لـ «القاهرة السينمائي»: 113 فيلما مشاركا في المهرجان

قال الفنان أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، إن فيلم افتتاح المهرجان، سيكون فيلمًا لا يختلف عليه اثنان، «هيكون من الأفلام اللي مختلفناش عليها، فورًا لما اتفرجنا عليه اخترناه، لأنه من مخرج كبير ستفين، وفيلم جديد جدًا، ومصر سادس دولة على مستوى العالم تعرضه، وفيه نجوم مهمين للغاية»، موضحًا أن الفيلم يحكي شخص يحب السينما والتصوير والكاميرا منذ الطفولة.

وأضاف «محسن»، خلال لقاء له على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه سيتم عرض 113 فيلمًا خلال المهرجان، وهذا العدد مقارب تمامًا للعدد الذي تم عرضه العام الماضي، موضحًا أن الأفلام المصرية حاضرة بقوة في هذا المهرجان، فضلًا عن أفلام من إسبانيا، ومن دول عربية مثل المغرب وتونس، ويتم العمل على جذب الأفلام بمعايير متفق عليها.

وأوضح المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، أن معايير الأفلام، هي المحافظة على مستوى عال من الجودة، وأن يكون حالة العرض حديثة، مشيدًا في الوقت ذاته بقيام مهرجان القاهرة السينمائي، بترميم فيلمين مصريين وعرضهما، «خطوة ممتازة في تاريخ السينما المصرية، فيه أفلام كبير أصبحت حالتها مش صالحة للعرض، أو حالتها تالفة، إننا نرمم فيلمين ويتعرضوا للجمهور ده أمر جيد، وهذا تحرص عليه وزارة الثقافة أنها ترمم الأفلام المصرية عموما».