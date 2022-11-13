الإعلامية سالي شاهين: منظمو مهرجان القاهرة السينمائي اهتموا بإنتاج صناعة صديقة للبيئة

استعرضت الإعلامية سالي شاهين، مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على شاشة «dmc» آخر استعدادات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، قائلة: «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدث بنستناه من السنة للسنة، نستمتع بيه على شاشة قنواتنا، قنوات dmc».

إنتاج صناعة سينمائية صديقة للبيئة

وأضافت مقدمة برنامج «السفيرة عزيزة» أن منظمي المهرجان اهتموا بإنتاج صناعة سينمائية صديقة للبيئة، وهذا الموضوع يعتبر اتجاها عالميا في كل العالم، وليس فقط في صناعة الفن والسينما.

وأضافت: «المميز أن منظمي المهرجان قاموا بفعل هذا من أجل المساهمة بشكل كبير وإيجابي بالتصدي العالمي بأزمة تغير المناخ، وهي خطوة مهمة جدا، وخلال فعاليات المؤتمر يجرى التعريف بنوعية الأفلام الصديقة للبيئة وكيفية صناعتها وما هي الأفلام الصديقة للبيئة، وطريقة صناعتها تختلف عن الأفلام العادية، ومن خلال متابعة فعاليات المهرجان يجرى متابعة كل تلك التفاصيل.

وشرحت سالي شاهين أن أجندة المهرجان تضم مجموعة من الورش والندوات لمخرجين وكتاب كبار جدا، وعلى رأسهم المخرج المجري بيلا تار، والمخرجة اليابانية ناعومي كواسي والأستاذة كاملة أبوذكري والكاتبة مريم ناعوم، مشيرة إلى أن كاميرات شاشة dmc مستعدة من أجل نقل فعاليات وحفلات الافتتاح والختام الخاصة بالمهرجان، والتي يستمتع بها كل المتابعين.